Hund angefahren und geflüchtet - Tier eingeschläfert
Ein angefahrener Hund muss eingeschläfert werden. Der Autofahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um das schwer verletzte Tier zu kümmern.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Hund ist in Stuttgart von einem Auto angefahren und so schwer verletzt worden, dass er eingeschläfert werden musste. Der Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß davon, ohne sich um das Tier zu kümmern, wie die Polizei mitteilte.
Die 53-jährige Besitzerin war am Mittwochmorgen mit zwei Hunden im Stuttgarter Norden spazieren. Als der nicht angeleinte Hund einen anderen Hund auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemerkte, lief er über die Fahrbahn - und wurde dabei von dem Auto erfasst. In einer Tierklinik wurden die Verletzungen als zu schwer eingestuft; der Hund wurde eingeschläfert.