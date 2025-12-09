Mannheim: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Mannheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in der Schwetzingerstadt eine 30-jährige Radfahrerin angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Nach Polizeiangaben war der bislang unbekannte Fahrer gegen 17.30 Uhr auf der Kleinfeldstraße unterwegs. An der Ecke zur Reichskanzler-Müller-Straße stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto gegen das Fahrrad der 30-Jährigen. Die Frau stürzte zu Boden, erlitt jedoch keine Verletzungen. Am Fahrrad der Radfahrerin entstand Sachschaden, der Vorderreifen wurde verbogen; die Höhe des Schadens blieb gering. Der Autofahrer stieg aus, erkundigte sich nach dem Zustand der Frau und fuhr danach weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Autofahrers geben können. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 83397 0 entgegen. (bw)