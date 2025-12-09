Zeugen gesucht

Mannheim: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Mannheim eine 30-jährige Radfahrerin angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

(Symbolbild). Foto: Adobe Stock
(Symbolbild).

Mannheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in der Schwetzingerstadt eine 30-jährige Radfahrerin angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Nach Polizeiangaben war der bislang unbekannte Fahrer gegen 17.30 Uhr auf der Kleinfeldstraße unterwegs. An der Ecke zur Reichskanzler-Müller-Straße stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto gegen das Fahrrad der 30-Jährigen. Die Frau stürzte zu Boden, erlitt jedoch keine Verletzungen. Am Fahrrad der Radfahrerin entstand Sachschaden, der Vorderreifen wurde verbogen; die Höhe des Schadens blieb gering. Der Autofahrer stieg aus, erkundigte sich nach dem Zustand der Frau und fuhr danach weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Autofahrers geben können. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 83397 0 entgegen. (bw)

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall im Kreuzungsbereich
Zeugen gesucht

Mannheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall im Kreuzungsbereich

Ein unbekannter Autofahrer hat in Mannheim einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Hinweise.

01.12.2025

Radfahrerin angefahren und schwer verletzt - Fahrer flüchtet
Unfälle

Radfahrerin angefahren und schwer verletzt - Fahrer flüchtet

Eine Fahrradfahrerin wird von einem Auto erfasst und schwerstverletzt. Der Fahrer kümmert sich nicht um sie und flüchtet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

23.11.2025

Mannheim: Unbekannter begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht 
Verkehrsunfall

Mannheim: Unbekannter begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht 

Ein noch unbekannter Autofahrer verursachte am Samstag gegen12.40 Uhr einen Unfall und flüchtete anschließend.

23.09.2025

Unbekannter verursacht Unfall am Viernheimer Kreuz und flüchtet 
Zeugen gesucht

Unbekannter verursacht Unfall am Viernheimer Kreuz und flüchtet 

Ein unbekannter Autofahrer hat am Autobahnkreuz Viernheim einen Unfall zwischen zwei weiteren Fahrzeugen verursacht und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

10.09.2025

Heppenheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht
Hoher Sachschaden

Heppenheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrer hat in Heppenheim ein geparktes Auto beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht Hinweise.

28.07.2025