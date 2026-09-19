Hund beißt Spaziergänger in die Wade - Polizei sucht Zeugen
Zwei dunkle Hunde kommen einem 41-jährigen Fußgänger entgegen, als er im Feld bei Köngen unterwegs ist. Zunächst bellen sie nur, doch dann beißt einer zu.
Köngen (dpa/lsw) - Zwei Hunde haben einen Spaziergänger auf Feldern nahe Köngen im Landkreis Esslingen angegriffen. Der Mann wurde von einem der Tiere in die Wade gebissen und erlitt eine tiefe Wunde, wie die Polizei mitteilte. Die beiden dunklen Hunde bellten den 41-Jährigen demnach am Freitagnachmittag zunächst an, bis ein Hund zubiss. Nach dem Angriff verschwanden die Tiere wieder. Laut Zeugenaussage sollen es vermutlich Schäferhunde gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.