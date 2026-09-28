Ungewöhnlicher Einsatz

Hund bleibt in Fuchsbau stecken: Feuerwehr rückt an

Ein kleiner Hund steckt in einem Fuchsbau fest - die Feuerwehr muss eingreifen. Wie der Ausflug für den Vierbeiner endet.

Die Feuerwehr konnte den Hund retten. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Feuerwehr konnte den Hund retten. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Dieser Ausflug ist für einen kleinen Hund gerade noch einmal gut ausgegangen: Der Vierbeiner war bei einem Spaziergang am Ortsrand von Heilbronn ausgebüxt und hatte offenbar einen Fuchsbau entdeckt. Seine Neugier wurde ihm allerdings zum Verhängnis - plötzlich steckte der Hund darin fest und kam nicht mehr heraus, wie die Feuerwehr auf Facebook und Instagram mitteilte. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. 

Weil auch seine Halterin den kleinen weißen Vierbeiner nicht aus seiner misslichen Lage befreien konnte, rückte die Feuerwehr an. Vor Ort zeigte sich laut Feuerwehr schnell, dass der Hund den Bau auch nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte. 

Die Feuerwehr musste anrücken. Foto: -/Feuerwehr Heilbronn/dpa
Die Feuerwehr musste anrücken.

Die Feuerwehrleute vergrößerten deshalb vorsichtig den Eingang des Fuchsbaus. Anschließend gelang es ihnen, den Vierbeiner mit vereinten Kräften aus seiner unterirdischen Falle zu ziehen. Der Hund konnte wohlbehalten an seine Halterin zurückgegeben werden.

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