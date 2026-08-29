Hund bremst Verkehr auf A8 aus - Hubschrauber im Einsatz

Pforzheim (dpa) - Ein freilaufender Hund hat den Verkehr auf der A8 bei Pforzheim in der Nacht für rund zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen ausgebremst. Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber verfolgte die Polizei das mittelgroße Tier unbekannter Rasse - und bremste dafür auch den Verkehr ab. Der Hund überquerte die Autobahn, konnte wegen Wildschutzzäunen den Autobahnbereich aber nicht verlassen, wie es weiter hieß. Schließlich habe er über eine Autobahnauffahrt einen Ausweg gefunden. Zu einem Unfall kam es während des Vorfalls nicht. Wohin der Hund lief, war genauso unbekannt wie sein Besitzer.