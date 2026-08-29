Hund auf der Autobahn

Hund bremst Verkehr auf A8 aus - Hubschrauber im Einsatz

Warum mussten Autofahrer bei Pforzheim plötzlich vom Gas gehen? Ein Hund streunte auf A8 herum und hielt die Polizei zwei Stunden lang auf Trab.

Die Polizei versuchte in der Nacht einen Hund auf der A8 zu stoppen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei versuchte in der Nacht einen Hund auf der A8 zu stoppen. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa) - Ein freilaufender Hund hat den Verkehr auf der A8 bei Pforzheim in der Nacht für rund zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen ausgebremst. Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber verfolgte die Polizei das mittelgroße Tier unbekannter Rasse - und bremste dafür auch den Verkehr ab. Der Hund überquerte die Autobahn, konnte wegen Wildschutzzäunen den Autobahnbereich aber nicht verlassen, wie es weiter hieß. Schließlich habe er über eine Autobahnauffahrt einen Ausweg gefunden. Zu einem Unfall kam es während des Vorfalls nicht. Wohin der Hund lief, war genauso unbekannt wie sein Besitzer.

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