Unfall

Hundeführerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine Frau ist in Heppenheim mit ihrem Hund unterwegs, als ein Auto von der Straße abkommt. Jetzt schwebt die 54-Jährige in Lebensgefahr.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die Fußgängerin in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die Fußgängerin in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Heppenheim (dpa/lhe) - Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ist eine Frau im südhessischen Heppenheim von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ihr Hund rannte nach dem Unfall davon und wurde bisher nicht gefunden. Ob er verletzt wurde, ist deshalb nicht bekannt. Die Fahrerin des Autos überstand den Zusammenstoß unbeschadet, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Die 59-Jährige war laut der Mitteilung am Morgen mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen und hatte auf dem Gehweg die Fußgängerin erfasst. Warum es zu dem Unfall kam, war unklar. Ein Sachverständiger soll das Geschehen rekonstruieren.

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