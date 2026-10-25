Hunderte bei «Free the Ulm 5»-Demo - Polizisten verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere hundert Menschen sind in Stuttgart auf die Straße gegangen, um sich mit propalästinensischen Aktivisten zu solidarisieren, die wegen eines Angriffs auf ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm in Untersuchungshaft sitzen. Unter dem Motto «Free the Ulm 5» nahmen neben Palästina-solidarischen und Anti-Kriegs-Gruppen auch die Partei die Linke an der Veranstaltung in der Innenstadt teil.

Nach Polizeiangaben kamen rund 600 bis 700 Menschen, den Veranstaltern zufolge waren es rund 1.000. «Aufgrund mehrerer Straftaten kam es zu Festnahmen», schrieb die Polizei auf X. Polizisten seien angegriffen und Pyrotechnik sei gezündet worden. Auch hätten sich Demonstrationsteilnehmer vermummt. «Aufgrund erneuter Angriffe gegen Polizeikräfte kam es zum Einsatz von Pfefferspray», hieß es in einem weiteren Post.

Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, bei einem trat laut Mitteilung eine Dienstunfähigkeit ein. Auch wurden demnach Farbbeutel auf die Einsatzkräfte geworfen. Innenminister Manuel Hagel (CDU) verurteilte die Angriffe.

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Foto: Enrique Kaczor/dpa Polizisten wurden bei der Demo angegriffen.

Wer sind die «Ulm5»?

Den «Ulm5», wie sich die Angeklagten selbst nennen, wird vorgeworfen, im September vergangenen Jahres nachts in ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm eingebrochen zu sein, dort Inventar zerstört, die Wände besprüht und einen Millionenschaden verursacht zu haben.

Die Angeklagten hatten sich am Tatort widerstandslos festnehmen lassen und sitzen seitdem unter anderem wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Sie sollen dem Netzwerk «Palestine Action Germany» angehören.

Die drei Frauen und zwei Männer mit irischer, britischer, spanischer und deutscher Staatsangehörigkeit zwischen 25 und 40 Jahren stehen wegen des Vorwurfs der Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs sowie der mutmaßlichen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor dem Landgericht Stuttgart. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Was sagt der Innenminister zu den Konfrontationen?

«Drei verletzte Polizisten sind drei zu viel», sagte Hagel. «Wer Einsatzkräfte angreift und Pyrotechnik zündet, begeht Straftaten. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Polizei und Staatsanwaltschaft werden die Täter ermitteln und zur Rechenschaft ziehen.» Die Polizei habe seine ganze Rückendeckung.

Die Polizei schütze die Versammlungs- und Meinungsfreiheit mit Augenmaß und Deeskalation, so der Innenminister. «Wer aber den friedlichen Protest als Deckmantel für Gewalt und Zerstörung missbraucht, schadet vor allem denen, die friedlich ihre Meinung sagen. Das lassen wir nicht zu.»

Demo-Sprecher kritisiert Prozessbedingungen