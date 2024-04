Hunderte Corona-Verfahren bei hessischen Gerichten anhängig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund ein Jahr nach dem Auslaufen der letzten Coronaschutzregeln sind an hessischen Gerichten immer noch Hunderte Verfahren mit Bezug zu der Pandemie anhängig. Bei den Verwaltungsgerichten in Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Kassel und Wiesbaden waren es mit Stand 7. März 422, wie Landesjustizminister Christian Heinz (CDU) auf eine Anfrage der FDP-Opposition im Wiesbadener Landtag mitteilte. Hinzu kamen 23 Verfahren am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel.