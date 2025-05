In Hessen insgesamt 184 Klagen zu Corona-Impfschäden

Darmstadt (dpa/lhe) - An hessischen Sozialgerichten sind im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in erster Instanz insgesamt 184 Klagen auf Entschädigung von Impfschäden eingegangen. Bislang sei eine Klage vor einem hessischen Sozialgericht erfolgreich gewesen, sagte die Sprecherin des Landessozialgerichts, Jutta Mauer, bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Sozialgerichtsbarkeit in Darmstadt.