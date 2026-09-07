Proteste nach Wahlen

Hunderte demonstrieren in Hessen gegen die AfD

Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt versammeln sich in Hessen hunderte Menschen zu friedlichen Demonstrationen gegen die AfD.

Schon am Sonntag waren rund 2.500 Menschen in Frankfurt gegen die AfD auf die Straße gegangen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Schon am Sonntag waren rund 2.500 Menschen in Frankfurt gegen die AfD auf die Straße gegangen. (Symbolbild)

Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben hunderte Menschen in Hessen gegen die AfD demonstrier. In Darmstadt gingen am Abend nach Polizeiangaben rund 400 bis 500 Menschen auf die Straße. In Kassel protestierten rund 80 Menschen. Die Veranstaltungen verliefen laut Polizei friedlich.

Bereits am Sonntag hatten in Frankfurt nach Polizeiangaben rund 2.500 Menschen dafür demonstriert, ein Verbotsverfahren gegen den klaren Wahlsieger AfD zu prüfen.

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