Hunderte demonstrieren in Hessen gegen die AfD
Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt versammeln sich in Hessen hunderte Menschen zu friedlichen Demonstrationen gegen die AfD.
Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben hunderte Menschen in Hessen gegen die AfD demonstrier. In Darmstadt gingen am Abend nach Polizeiangaben rund 400 bis 500 Menschen auf die Straße. In Kassel protestierten rund 80 Menschen. Die Veranstaltungen verliefen laut Polizei friedlich.
Bereits am Sonntag hatten in Frankfurt nach Polizeiangaben rund 2.500 Menschen dafür demonstriert, ein Verbotsverfahren gegen den klaren Wahlsieger AfD zu prüfen.