Diebe plündern acht Bäume

Hunderte Kilo Zwetschgen weg - mit dem Auto abtransportiert?

Hinterlassen haben die Diebe nur Reifenspuren und leere Zwetschgenbäume. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen: Wer hat Verdächtige oder mögliche Autos der Diebe gesehen?

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Auto abtransportiert haben.(Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Auto abtransportiert haben.(Symbolbild)

Oberkirch (dpa/lsw) - Unbekannte haben sich in Oberkirch (Ortenaukreis) über acht Zwetschgenbäume hergemacht und sie komplett leer gepflückt - Ernteertrag: mehrere Hundert Kilogramm. Als der Eigentümer von dem Beutezug erfuhr, waren die Unbekannten bereits verschwunden, wie die Polizei mitteilte. Hinterlassen haben sie demnach lediglich Reifenspuren. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Auto abtransportiert haben und sucht nach Zeugen.

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