Hinweise gesucht

Gorxheimertal: Kriminelle plündern auf Baustelle

In Gorxheimertal befindet sich ein Wohnhaus im Umbau. Diebe statten der Baustelle einen Besuch ab und flüchten mit ihrer Beute.

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Gorxheimertal. Kriminelle haben zwischen Freitag, dem 27. Februar, und Sonntag, dem 8. März, auf einer Baustelle in Gorxheimertal ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich beim Tatort um ein Wohnhaus im „Alten Weg“ in Trösel, das sich derzeit im Umbau befindet. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge, wie eine Schleifmaschine, Gerätezubehör und eine Kabeltrommel aus dem Inneren des Gebäudes.

Der entstandene Schaden wird nach aktuellen Ermittlungen auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) nimmt unter der Rufnummer 06207 94050 Hinweise entgegen. (sig)

