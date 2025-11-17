Gorxheimertal: Wohnungseinbruch in Unter-Flockenbach – Kripo sucht Hinweise
Unbekannte Täter sind in Gorxheimertal in ein Wohnhaus eingebrochen und wurden bislang nicht gefasst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Gorxheimertal. Unbekannte Täter sind in Gorxheimertal in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Unter-Flockenbach eingebrochen. Nach Polizeiangaben übernahm die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen. In der Zeit zwischen Freitagmittag 13 Uhr und Samstagmittag 12.30 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam in die Räume ein. Ob sie etwas entwendeten, war noch unklar. Die Polizei nahm Hinweise unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen. (bw)