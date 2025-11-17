Zeugen gesucht

Gorxheimertal: Wohnungseinbruch in Unter-Flockenbach – Kripo sucht Hinweise

Unbekannte Täter sind in Gorxheimertal in ein Wohnhaus eingebrochen und wurden bislang nicht gefasst. Die Polizei bittet um Hinweise.

(Symbolbild). Foto: Adobe Stock
(Symbolbild).

Gorxheimertal. Unbekannte Täter sind in Gorxheimertal in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Unter-Flockenbach eingebrochen. Nach Polizeiangaben übernahm die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen. In der Zeit zwischen Freitagmittag 13 Uhr und Samstagmittag 12.30 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam in die Räume ein. Ob sie etwas entwendeten, war noch unklar. Die Polizei nahm Hinweise unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen. (bw)

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Michelstadt: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch
Einbrüche in der Region

Michelstadt: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag in Michelstadt eine Wohnung aufgebrochen und dabei Geld und Dokumente gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

21.10.2025

Bensheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Blaulicht

Bensheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Am Pfingstwochenende nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus.

10.06.2025

Mehrere Einbrüche in Weinheim und Gorxheimertal - Polizei sucht Zeugen
Weinheim/Gorxheimertal

Mehrere Einbrüche in Weinheim und Gorxheimertal - Polizei sucht Zeugen

Kriminelle waren am Wochenende unter anderem auf der Waid, in der Nordstadt und im Tal aktiv. Die Polizei ermittelt.

25.11.2024

Wohnungseinbruch: Täter auf der Flucht
Höchst-Hassenroth

Wohnungseinbruch: Täter auf der Flucht

Wohnungseinbruch in Höchst-Hassenroth. Polizei vermutet Zusammenhang zu weiteren Straftaten in der Region.

08.12.2023

Zeugen nach Wohnungseinbruch in Lampertheim gesucht
Polizei

Zeugen nach Wohnungseinbruch in Lampertheim gesucht

Zwei Tablets aus Mehrfamilienhaus gestohlen.

08.08.2023