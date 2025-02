Hunderte machen Gebrauch von Selbstbestimmungsgesetz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In den ersten Hundert Tagen seit Inkrafttreten des neuen Selbstbestimmungsgesetzes haben Hunderte Menschen in Hessen eine Änderung ihres Geschlechtseintrags angemeldet und teilweise bereits vollzogen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den fünf größten Städten des Bundeslandes.