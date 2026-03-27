Moderne Kunst

Hundertwasser-Forum startet neue Schau mit 100 Werken

Die Premiere lockte mehr als 100.000 Besucher an, jetzt folgt die nächste Hundertwasser-Schau: Welche Kunst-Highlights warten auf die Gäste in der Bodensee-Stadt Lindau?

Hundertwasser ist bekannt für bunte Farben wie im Linolschnitt "Drei hohe Häuser". Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Hundertwasser ist bekannt für bunte Farben wie im Linolschnitt "Drei hohe Häuser".

Lindau (dpa) - Nach der erfolgreichen Premiere im Lindauer Kunstforum Hundertwasser öffnet dort nun die zweite Ausstellung zu dem beliebten österreichischen Künstler. Die Schau «Hundertwasser - Die Kunst der Vielfalt» zeigt von Samstag an das grafische Werk Friedensreich Hundertwassers (1928-2000).

«Die Präsentation veranschaulicht dabei nicht nur, wie meisterhaft Hundertwasser Techniken wie Lithographie, Siebdruck, Radierung und den japanischen Farbholzschnitt beherrschte, sie zeigt vor allem auch, wie Hundertwasser die druckgrafischen Prozesse variierte und erweiterte», teilten die Ausstellungsmacher mit. Bis 10. Januar 2027 würden insgesamt rund 100 Werke gezeigt.

Erste Ausstellung zog mehr als 100.000 Menschen an

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Stadt Lindau hatte das Hundertwasser-Forum im März 2025 eröffnet. Es orientiert sich an den zwei anderen Kunstforen zu dem populären Künstler, die es in Wien und Hundertwassers Wahlheimat Neuseeland gibt. In Lindau sollen in insgesamt fünf Jahren nacheinander vier verschiedene Ausstellungen mit exklusiven Exponaten zu sehen sein. Die erste Schau hatten mehr als 100.000 Menschen besucht.

Lindau zeigt seit Jahren mit großem Erfolg Ausstellungen mit moderner Kunst. In diesem Jahr sollen erstmals zwei Ausstellungen prominenter Künstler gezeigt werden. Vom 2. Mai bis 1. November wird im Lindauer Stadtmuseum Cavazzen eine Werkschau zu Pablo Picasso (1881-1973) präsentiert. Das historische Museum war nach einer mehr als 30 Millionen Euro teuren Sanierung im vergangenen Jahr wiedereröffnet worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Picasso kehrt zurück – Lindau zeigt Meisterwerke im Cavazzen
Moderne Kunst

Picasso kehrt zurück – Lindau zeigt Meisterwerke im Cavazzen

Zwei Kunstausstellungen, ein für viele Millionen modernisiertes Museum und ein Jahrhundertgenie: Warum Lindau jetzt zum Hotspot für Kunstliebhaber am Bodensee werden will.

27.01.2026

Mehr als 100.000 Gäste bei Hundertwasser-Premiere in Lindau
Moderne Kunst

Mehr als 100.000 Gäste bei Hundertwasser-Premiere in Lindau

Die erste Schau im neuen Hundertwasser-Forum am Bodensee war ein Publikumsmagnet. Nun steht die nächste Ausstellung rund um das grafische Werk des Künstlers in den Startlöchern.

12.01.2026

Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Kunst

Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno

Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.

10.08.2025

Lindau: Ausstellung mit Werken von Christo und Jeanne-Claude
Sonderausstellung

Lindau: Ausstellung mit Werken von Christo und Jeanne-Claude

Sie gehören zu den prominentesten Künstlern der vergangenen Jahrzehnte. Für ihre Projekte brauchten sie Unmengen Stoff, dies faszinierte Millionen. Nun erinnert Lindau an Christo und Jeanne-Claude.

13.04.2024

Ausstellung

Lindau: Ikonische Pop-Art und unbekanntere Motive Warhols

17.04.2023