Moderne Kunst

Picasso kehrt zurück – Lindau zeigt Meisterwerke im Cavazzen

Zwei Kunstausstellungen, ein für viele Millionen modernisiertes Museum und ein Jahrhundertgenie: Warum Lindau jetzt zum Hotspot für Kunstliebhaber am Bodensee werden will.

Die erste große Kunstausstellung im neu sanierten Lindauer Stadtmuseum Cavazzen ist dem Künstler Pablo Picasso gewidmet. (Archivbild) Foto: Ulf Vogler/-/dpa
Die erste große Kunstausstellung im neu sanierten Lindauer Stadtmuseum Cavazzen ist dem Künstler Pablo Picasso gewidmet. (Archivbild)

Lindau (dpa) - Die Bodenseestadt Lindau will mit einer Pablo-Picasso-Ausstellung in diesem Jahr zehntausende Kunstfreunde in das frisch sanierte Stadtmuseum locken. Die Schau «Picasso.Handmade» sei vom 2. Mai bis 1. November geöffnet, kündigte das Lindauer Kulturamt an. «Originale Meisterzeichnungen und Keramiken eröffnen einen neuen Blick auf das Werk des Jahrhundertgenies», teilten die Veranstalter mit. Etwa 60 Werke sollen zu sehen sein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seit 15 Jahren präsentiert die Stadt Lindau erfolgreich Ausstellungen zu modernen Künstlern. «Mittlerweile haben rund eine Million Menschen die Sonderausstellungen der Stadt besucht», berichtet das Kulturamt. Die erste Veranstaltung der Reihe war im Jahr 2011 ebenfalls Picasso gewidmet. Seitdem gab es Ausstellungen beispielsweise auch zu Andy Warhol, Marc Chagall, Joan Miró, Henri Matisse oder Emil Nolde.

Erstmals zwei große Kunstausstellungen in Lindau

Die Schau zu Picasso (1881-1973) wird nun erstmals wieder in dem historischen Lindauer Museum Cavazzen gezeigt, das jahrelang wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen war und 2025 wiedereröffnet wurde. Die Stadt hatte rund 33 Millionen Euro in die Sanierung investiert. Das aus dem frühen 18. Jahrhundert stammende «Haus zum Cavazzen» gehört zu den bedeutendsten Baudenkmälern auf der Lindauer Insel.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt in dem Kunstmuseum, das während der Cavazzen-Bauarbeiten für die Jahresausstellungen genutzt wurde, das Kunstforum Hundertwasser eröffnet. Die nächsten Jahre werden dort verschiedene Ausstellungen mit Werken von Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) gezeigt. Diese zweite Schau der Reihe «Hundertwasser - Die Kunst der Vielfalt» soll am 28. März geöffnet werden und bis 10. Januar 2027 zu sehen sein. Dadurch können Lindau-Besucher in diesem Jahr erstmals zwei große Kunstausstellungen zeitgleich besuchen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr als 100.000 Gäste bei Hundertwasser-Premiere in Lindau
Moderne Kunst

Mehr als 100.000 Gäste bei Hundertwasser-Premiere in Lindau

Die erste Schau im neuen Hundertwasser-Forum am Bodensee war ein Publikumsmagnet. Nun steht die nächste Ausstellung rund um das grafische Werk des Künstlers in den Startlöchern.

12.01.2026

Lindauer Museum öffnet nach sechsjähriger Sanierung wieder
Prachtbau am Bodensee

Lindauer Museum öffnet nach sechsjähriger Sanierung wieder

Auf der Lindauer Insel ist künftig wieder eines der bekanntesten Denkmäler zugänglich. Der Cavazzen, das Stadtmuseum, wurde von Grund auf saniert und lockt mit einer Zeitreise durch die Jahrhunderte.

12.05.2025

4 hochkarätige Ausstellungen, die man von Weinheim aus besuchen kann
Ausstellungstipp

4 hochkarätige Ausstellungen, die man von Weinheim aus besuchen kann

Neo Rauch zeigt seine Bilder in Bensheim! Nicht in Berlin oder Hamburg. In Bensheim. Aber WNOZ hat weitere aktuelle Ausstellungstipps.

12.07.2024

Lindau: Ausstellung mit Werken von Christo und Jeanne-Claude
Sonderausstellung

Lindau: Ausstellung mit Werken von Christo und Jeanne-Claude

Sie gehören zu den prominentesten Künstlern der vergangenen Jahrzehnte. Für ihre Projekte brauchten sie Unmengen Stoff, dies faszinierte Millionen. Nun erinnert Lindau an Christo und Jeanne-Claude.

13.04.2024

Ausstellung

Lindau: Ikonische Pop-Art und unbekanntere Motive Warhols

17.04.2023