Öhringen

Hundewelpen nahe der Autobahn ausgesetzt

In Öhringen sind Mischlingswelpen ausgesetzt worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Zunächst kamen die Hunde auf das Polizeirevier. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Zunächst kamen die Hunde auf das Polizeirevier. (Symbolbild)

Öhringen (dpa/lsw) - Mehrere Hundewelpen sind in Öhringen (Hohenlohekreis) in der Nähe der Autobahn ausgesetzt worden. Die sechs Mischlingshunde wurden in einer Transportbox an einer Autobahnbrücke gefunden. Die Tiere seien wohlauf gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. 

Sie wurden am Mittwoch zunächst aufs Polizeirevier und dann in ein Tierheim gebracht. Wer die Welpen aussetzte, blieb vorerst unklar. Die Polizei ermittelt und bittet etwaige Zeugen um Hilfe.

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