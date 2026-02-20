Hutzelfeuer vertreiben Winter in Osthessen

Gersfeld (dpa/lhe) - Wenn in Osthessen die Dämmerung hereinbricht, lodern an diesem Sonntag vielerorts wieder die traditionellen Hutzelfeuer. Mit dem jahrhundertealten Brauch soll am ersten Sonntag der Fastenzeit symbolisch der Winter vertrieben werden. Besonders verbreitet ist die Tradition in der Rhön, im Raum Fulda und im Thüringer Land, wie Andreas Boll, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr im Gersfelder Stadtteil Schachen, erklärt.

Dort wird das Feuer auf einer Anhöhe entzündet. Dahinter steckt viel Herzblut der jüngsten Dorfbewohner. Kinder tragen Fackeln herbei und stecken den mehrere Meter hohen Holzstoß in Brand. Hoch oben thront die «Hutzel»-Puppe, die den Winter darstellt und von den Kindern selbst gebaut wird. Vom Feuerplatz aus bietet sich ein weiter Blick in den Talkessel nach Gersfeld. «Unser Feuer ist durchaus einige Kilometer weit zu sehen», berichtet Boll.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Schachen e. V. Das Hutzelfeuer in Schachen wird von der Freiwilligen Feuerwehr des Gersfelder Stadtteils organisiert und ist bei klarem Wetter kilometerweit in der Rhön zu sehen.

Organisiert werden die Brauchtumsfeuer von den Ortsgemeinschaften, Vereinen oder – wie in Schachen – von der Feuerwehr. Das Sammeln des Holzes ist dabei selbst schon ein Gemeinschaftsprojekt: Wochen vorher wird Reisig zusammengetragen, am Samstag vor dem Termin holen Helfer ausgediente Weihnachtsbäume ab. Der eigentliche Holzstapel werde erst kurz vor dem Abbrennen aufgeschichtet – auch aus Rücksicht auf Insekten und andere Tiere, erläutert Boll.

Gemeinschaftsgefühl