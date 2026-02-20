Hutzelfeuer vertreiben Winter in Osthessen
Wie Dörfer in der Rhön und im Fuldaer Land nach altem Brauch dem Winter Lebewohl sagen und warum das für Kinder ein besonderes Erlebnis ist.
Gersfeld (dpa/lhe) - Wenn in Osthessen die Dämmerung hereinbricht, lodern an diesem Sonntag vielerorts wieder die traditionellen Hutzelfeuer. Mit dem jahrhundertealten Brauch soll am ersten Sonntag der Fastenzeit symbolisch der Winter vertrieben werden. Besonders verbreitet ist die Tradition in der Rhön, im Raum Fulda und im Thüringer Land, wie Andreas Boll, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr im Gersfelder Stadtteil Schachen, erklärt.
Dort wird das Feuer auf einer Anhöhe entzündet. Dahinter steckt viel Herzblut der jüngsten Dorfbewohner. Kinder tragen Fackeln herbei und stecken den mehrere Meter hohen Holzstoß in Brand. Hoch oben thront die «Hutzel»-Puppe, die den Winter darstellt und von den Kindern selbst gebaut wird. Vom Feuerplatz aus bietet sich ein weiter Blick in den Talkessel nach Gersfeld. «Unser Feuer ist durchaus einige Kilometer weit zu sehen», berichtet Boll.
Organisiert werden die Brauchtumsfeuer von den Ortsgemeinschaften, Vereinen oder – wie in Schachen – von der Feuerwehr. Das Sammeln des Holzes ist dabei selbst schon ein Gemeinschaftsprojekt: Wochen vorher wird Reisig zusammengetragen, am Samstag vor dem Termin holen Helfer ausgediente Weihnachtsbäume ab. Der eigentliche Holzstapel werde erst kurz vor dem Abbrennen aufgeschichtet – auch aus Rücksicht auf Insekten und andere Tiere, erläutert Boll.
Gemeinschaftsgefühl
Bis in die späten Abendstunden hinein kommen die Menschen am Hutzelfeuer zusammen. «Gegen 21.00 oder 22.00 Uhr verläuft sich das meist wieder, denn es ist oft sehr kalt», sagt Boll. Für Wärme sorgen dann nicht nur die Flammen, sondern auch Gegrilltes und Glühwein. Vor allem aber ist es das Gefühl von Gemeinschaft, das wärmt: «Da kommt der ganze Ort zusammen», freut sich Boll.