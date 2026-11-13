«Idealismus und Herzblut» - Skisaison vor dem Start

Hinterzarten (dpa/lsw) - Es waren zuletzt keine einfachen Jahre für Skiliftbetreiber in Baden-Württemberg. Die Winter werden milder, es fällt immer weniger Schnee. Für viele kleine Lifte lohnt sich der Betrieb schon nicht mehr. Andere kämpfen weiter darum, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Vielerorts beginnt man umzudenken und zusätzliche Angebote ins Geschäft zu integrieren.

Im größten Skigebiet des Landes, am Feldberg im Südschwarzwald, ist das schon eine Weile im Gange. Hier wurden mit dem Sommerbetrieb in diesem Jahr Rekordumsätze eingefahren, wie die Feldbergbahnen als Betreiber bekanntgaben. Mit knapp 1,8 Millionen Euro liege man bei rund 36 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Feldberg und Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Johannes Albrecht (parteilos). Etwa 14 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr nahmen demnach das Angebot wahr.

Das Ziel sei daher, nicht mehr nur auf Wintersport zu setzen, sondern die Transformation zum Ganzjahresangebot anzugehen, so Albrecht. «Da haben wir uns auf den Weg gemacht und sind gut unterwegs.» Vergangenes Jahr wurde aus der Saisonkarte für die Skilifte eine Jahreskarte, mit der Besucher das Angebot ganzjährig nutzen können - zum Beispiel die Sommerbergbahn.

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Angespannte Lage bei Liftbetreibern

Ähnliches berichtet der Geschäftsführer des Freizeit- und Sportzentrums Mehliskopf im Nordschwarzwald, Andreas Kern. Dort gibt es sowohl das Skigebiet als auch ein Sommerangebot, unter anderem mit einer Sommerrodelbahn. Ohne den Betrieb im Sommer sei ein Winterbetrieb quasi nicht mehr möglich, so Kern.

Foto: Uli Deck/dpa Milde Winter und weniger Schnee sorgen für wirtschaftlich schwierige Bedingungen. (Archivbild)

Im vergangenen Winter liefen die Lifte ihm zufolge an 44 Tagen, im Jahr davor sogar nur an 34 Tagen. Früher seien es etwa 50 bis 55 Tage gewesen. Doch auf alte Durchschnittswerte will sich Kern nicht berufen: «Durch den Klimawandel kann man die Vergangenheit nicht mehr als Maßstab nehmen.» Die großen Lifte starten am Mehliskopf nur noch bei Naturschnee, in den vergangenen drei Jahren war das Kern zufolge etwa zehnmal der Fall. Technischen Schnee gebe es am kleinen Lift, damit Skischulen und Anfänger planen können.

Das Beschneien sei ein Risiko, führt Kern weiter aus. Man produziere über Tage Schnee und dann ziehe eine Warmfront auf, die zehn Tage zuvor noch nicht absehbar gewesen sei. «Das geht hin und her.»

Entscheidend sei am Mehliskopf der Zeitraum zwischen dem 23. Dezember und dem 6. Januar. Da seien die Tagesumsätze bei gleichen Kosten doppelt bis dreimal so hoch. «Jeden Tag, der da fehlt, kannst du dann nicht mehr aufholen», sagt Kern. In dieser Saison steigen die Preise am Mehliskopf um rund fünf Prozent. Seit 56 Jahren betreibe Kerns Familie den Lift. Ob das so bleibt, lässt er offen: «Man muss da was ändern, früher oder später.»

Risiko und Investitionen

Weiter östlich auf der Schwäbischen Alb setzt man bei der Wintersport-Arena Holzelfingen längerfristig auf Beschneiung, wie Betreiber Jochen Gekeler sagt. So wolle man etwas mehr Sicherheit schaffen - auch wenn die Kosten enorm seien und ein gewisses Risiko mit der Investition einhergehe.

Gebaut wird deshalb schrittweise. Vorhersagen, wie eine Saison laufen werde, seien natürlich nicht möglich. «Das ist immer eine Glückslotterie», sagt Gekeler. In guten Jahren müsse man die schlechten ausgleichen. Weiterzumachen sei vor allem eine Frage der Haltung: «Es funktioniert nur noch durch Idealismus und Herzblut.» Sein Ziel sei es, dass auch seine Enkel noch auf der Alb Ski fahren können.

Fokus auf Beschneiungsanlagen

Auch am Feldberg konzentriert man sich deshalb auf den Ausbau der Beschneiungsanlagen. Dabei gehe es nicht um eine Erweiterung des Skigebiets, sondern um das Schließen der Lücken auf den wichtigsten Pisten, betonte Adrian Probst, der sich als Bürgermeister von St. Blasien aktuell die Geschäftsführung mit Albrecht teilt. Ziel sei ein sauberer Ringschluss der relevanten Bahnen und Abfahrten. «Es geht um unsere wirtschaftlich betrachtete Lebensversicherung. Das ist nun mal die Beschneiung.»

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Beschneiungsanlagen sind für die Betreiber sehr kostenintensiv. (Archivbild)

Insgesamt drei Bauabschnitte bis 2028 sind demnach geplant, von denen einer jüngst im Herbst abgeschlossen wurde. Insbesondere an starken Tagen wie Weihnachten, Fastnacht und den Januarwochenenden müsse der Betrieb gewährleistet werden.

Knapp vier Prozent Preiserhöhung am Feldberg

Preislich wird auch bei den Feldbergbahnen etwas angezogen in der kommenden Saison. Hier zahlen Skifahrer durchschnittlich knapp vier Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung begründen die Betreiber mit gestiegenen Energie- und Personalkosten.

Standard-Tageskarten starten nun bei 44 Euro, in der vergangenen Saison lag der Einstiegspreis bei 39 Euro. Der Maximaltarif wird drei Euro teurer und liegt jetzt bei 62 Euro. Für Jahreskarten steigt der Preis im Vorverkauf um 20 Euro, von 430 auf 450 Euro.