Metall- und Elektroindustrie

IG Metall plant ganztägige Warnstreiks in Baden-Württemberg

Nach der dritten ergebnislosen Verhandlungsrunde will die IG Metall im Südwesten den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Donnerstag entscheidet der Vorstand über den nächsten Schritt.

IG Metall will ganztägige Warnstreiks. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
IG Metall will ganztägige Warnstreiks. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde will die IG Metall in Baden-Württemberg die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie verschärfen. Die Große Tarifkommission sprach sich einstimmig dafür aus, beim Vorstand der Gewerkschaft ganztägige Arbeitsniederlegungen in ausgesuchten Betrieben zu beantragen, wie Bezirksleiterin Barbara Resch in Stuttgart mitteilte. «Wer Arbeitsplätze und Standorte sichern will, muss in die Zukunft der Betriebe investieren. Wir sind so weit voneinander entfernt, dass eine schnelle Einigung ausgeschlossen ist.» Offenbar verstünden die Arbeitgeber aber keine andere Sprache als noch mehr Druck.

Diese ganztägigen Warnstreiks sind laut Satzung an einen Vorstandsbeschluss gekoppelt, weil sie die Finanzen der Gewerkschaft belasten würden. Anders als bei den bislang veranstalteten kurzen Arbeitsniederlegungen hätten Mitglieder bei einer Teilnahme Anspruch auf Streikgeld aus der Streikkasse. In der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie arbeiten etwa 900.000 Menschen. Bundesweit sind es insgesamt rund 3,7 Millionen Männer und Frauen. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.

Beschäftigte in den Betrieben sollen abstimmen

Am Donnerstag soll der Vorstand der IG Metall in Frankfurt über den Antrag entscheiden. Am Freitag sollen dann die Mitgliedervoten in den Betrieben beginnen. Die zusätzliche Eskalationsstufe in Form von flächendeckenden ganztägigen Warnstreiks beginnt danach, wie die Gewerkschaft weiter mitteilte. 2018 hatte es zuletzt diese Form des Protests gegeben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten. 

Dieses Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde. Sie wollen zudem Vereinbarungen auf Betriebsebene ermöglichen, um künftige Investitionen abzusichern. Die IG Metall verlangt dafür nachprüfbare Zusagen der Unternehmen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
120.000 Beschäftigte beteiligen sich an Warnstreiks
Metall- und Elektroindustrie

120.000 Beschäftigte beteiligen sich an Warnstreiks

Die IG Metall fordert mehr Geld und verbindliche Zusagen für Arbeitsplätze und Standorte. Nun sollen die Arbeitgeber auf einen Vorschlag der Gewerkschaft reagieren.

06.11.2026

IG-Metall-Chefin verlangt höheres Angebot der Arbeitgeber
Vor der dritten Runde

IG-Metall-Chefin verlangt höheres Angebot der Arbeitgeber

Vor der dritten Verhandlungsrunde kritisiert IG-Metall-Chefin Christiane Benner das bisherige Arbeitgeberangebot als «Zumutung». Welche Antworten sie außerdem für die Beschäftigten verlangt.

04.11.2026

IG Metall setzt Warnstreiks fort - Tausende Teilnehmer
Metall- und Elektroindustrie

IG Metall setzt Warnstreiks fort - Tausende Teilnehmer

13.900 Menschen legten am Dienstag in 59 Betrieben die Arbeit nieder – von Daimler Truck bis Airbus Helicopters. Was bei der nächsten Verhandlungsrunde auf dem Spiel steht.

03.11.2026

Warnstreiks der IG Metall mit tausenden Teilnehmern
Metall- und Elektroindustrie

Warnstreiks der IG Metall mit tausenden Teilnehmern

Bei der ersten Warnstreikwelle in der Metall- und Elektroindustrie ist der IG-Metall-Bezirk Mitte vorne dabei. Die Gewerkschaft will den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen.

02.11.2026

Warnstreiks in Metall- und Elektroindustrie rücken näher
Nach zweiter Verhandlungsrunde

Warnstreiks in Metall- und Elektroindustrie rücken näher

In der zweiten Verhandlungsrunde legt die Arbeitgeberseite ein Angebot vor. Doch dieses weisen die Arbeitnehmer als unzureichend zurück. Damit dürfte es bald Warnstreiks in Baden-Württemberg geben.

27.10.2026