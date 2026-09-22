Haustarifvertrag

IG Metall verlangt fünf Prozent mehr Geld für VW-Mitarbeiter

Volkswagen steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Zehntausende Jobs fallen bereits weg, Werke stehen auf der Kippe. Nun fordert die IG Metall mehr Geld – und stellt sich auf eine harte Tarifrunde ein.

Für rund 130.000 VW-Beschäftigte fordert die IG Metall mehr Geld. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Für rund 130.000 VW-Beschäftigte fordert die IG Metall mehr Geld. (Archivbild)

Wolfsburg (dpa) - Die IG Metall fordert für die Beschäftigten von Volkswagen fünf Prozent mehr Geld. Die Tarifkommission habe die Forderung einstimmig beschlossen, teilte die Gewerkschaft mit. Das Plus soll auch für Auszubildende gelten. Zusätzlich verlangt die IG Metall eine soziale Komponente zugunsten der unteren Entgeltgruppen. Die Laufzeit soll demnach zwölf Monate betragen.

Der Haustarifvertrag gilt nach Gewerkschaftsangaben für rund 130.000 VW-Beschäftigte in Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Gemessen an der Beschäftigtenzahl gelte er als einer der größten Firmentarifverträge Deutschlands.

Verhandlungsführer fordert faire Lastenverteilung

Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter und VW-Verhandlungsführer Thorsten Gröger teilte mit: «Wir wissen, dass Volkswagen vor großen Herausforderungen steht. Aber die Antwort darauf kann nicht lauten, die Beschäftigten gegen die Zukunft des Unternehmens auszuspielen.» Sie hätten in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Einschnitte getragen. Zugleich habe Volkswagen Milliarden an seine Aktionäre ausgeschüttet. «Wir brauchen eine faire Balance zwischen den Beschäftigten und der Verantwortung des Unternehmens sowie den Eigentümern», sagte Gröger laut Mitteilung. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Verhandlungsführer Thorsten Gröger und VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Verhandlungsführer Thorsten Gröger und VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo. (Archivbild)

VW-Betriebsratschefin und Tarifkommissionsmitglied Daniela Cavallo wies darauf hin, dass die Haustarif-Beschäftigten zuletzt im Mai 2024 mehr Geld bekommen hätten. «Seither steigen die Preise des täglichen Lebens vom Supermarkt über die Zapfsäule bis hin zu Versicherungstarifen. Das ist für unsere Kolleginnen und Kollegen nicht anders als bei allen anderen Beschäftigten». Jetzt geht es darum, einen fairen Anteil zu fordern.

IG Metall: Noch kein Verhandlungstermin

Mit dem Beschluss folgt die Tarifkommission den Forderungen der IG Metall für den Flächentarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie. Der Haustarifvertrag bei der Volkswagen AG ist zum 31. Dezember gekündigt. Am 1. Januar läuft die Friedenspflicht aus, dann sind Warnstreiks möglich. Ob diese «erforderlich werden, entscheidet sich am Verlauf der Verhandlungen», hieß es. Einen Termin mit dem Unternehmen gibt es der IG Metall zufolge noch nicht.

Gröger erwartet harte Verhandlungsrunde

«Diese Tarifrunde wird hart, und sie wird voraussichtlich konfliktärer werden als die Auseinandersetzung von 2024», sagte Gröger. Damals hatte die IG Metall die Produktion mehrfach mit Warnstreiks lahmgelegt. Erst kurz vor Weihnachten kam es nach einem einwöchigen Verhandlungsmarathon zum Kompromiss. Dieser sah den Abbau von 35.000 Jobs in Deutschland bis 2030 vor. 

Der Haustarifvertrag gilt nach Gewerkschaftsangaben für rund 130.000 VW-Beschäftigte. (Archivbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Der Haustarifvertrag gilt nach Gewerkschaftsangaben für rund 130.000 VW-Beschäftigte. (Archivbild)

Außerdem wurden Bonuszahlungen und Zulagen gekürzt und Lohnerhöhungen auf Eis gelegt. Im Gegenzug verzichtet VW auf betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen - und sagte Investitionen und Produkte für deutsche Werke zu. Abmachungen, die die Gewerkschaft angesichts neuer Sparpläne in Gefahr sieht. Daher will die Gewerkschaft auch über die Standorte hierzulande sprechen: «Zur Tarifrunde gehört für uns ebenso die Frage, welche industrielle Perspektive alle Werke über 2030 hinaus haben», sagte Gröger. Das Ziel seien verbindliche Perspektiven

Zehntausende Stellen bedroht

Die Krise der Branche trifft Europas größten Autobauer aktuell mit Wucht: Um robuster und wettbewerbsfähiger zu werden, will der Konzernvorstand in den kommenden Jahren weitere 50.000 Jobs weltweit streichen. Davon etwa die Hälfte in Deutschland. Wie viele davon bei Volkswagen direkt - und nicht bei anderen Kontermarken - wegfallen sollen, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Über die Pläne muss ohnehin erst noch mit den Arbeitnehmern verhandelt werden. Außerdem ist die Zukunft der VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie des Audi-Standorts Neckarsulm offen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Volkswagen vor neuem Warnstreik zur Tarifrunde am Montag
VW-Krise

Volkswagen vor neuem Warnstreik zur Tarifrunde am Montag

Im Tarifstreit bei VW erhöht die IG Metall den Druck: Pünktlich zur vierten Tarifrunde ruft sie zum flächendeckenden Warnstreik auf. Die Fronten bleiben verhärtet.

08.12.2024

IG Metall: Am Montag erneut bundesweiter Warnstreik bei VW
Autoindustrie

IG Metall: Am Montag erneut bundesweiter Warnstreik bei VW

Der Tarifstreit bei VW spitzt sich weiter zu: Am kommenden Montag soll es erneut zum flächendeckenden Warnstreik kommen - parallel zur dann laufenden vierten Tarifrunde.

05.12.2024

IG Metall erhöht den Druck: Warnstreiks bei VW am Montag
Autoindustrie

IG Metall erhöht den Druck: Warnstreiks bei VW am Montag

VW steht vor einem größeren Arbeitskampf. Am Montag sind Arbeitsniederlegungen an allen Standorten geplant. Der Konflikt um Lohnkürzungen und Werkschließungen spitzt sich damit zu.

01.12.2024

VW-Tarifrunde: Mehr als 6.000 protestieren in Wolfsburg
Krise bei Volkswagen

VW-Tarifrunde: Mehr als 6.000 protestieren in Wolfsburg

Zur dritten Tarifrunde bei VW machen die Mitarbeiter ihrem Unmut Luft. Tausende protestieren vor dem Verhandlungssaal gegen die Sparpläne. Der Konflikt könnte sich bald weiter zuspitzen.

21.11.2024

VW nennt erste Details zu Sparplänen - Kritik von IG Metall
Volkswagen

VW nennt erste Details zu Sparplänen - Kritik von IG Metall

Der Streit um mögliche Entlassungen, Werkschließungen und Lohnkürzungen überschattet die zweite Tarifrunde bei VW. Jetzt nannte VW erstmals Details zu seinen Sparplänen.

30.10.2024