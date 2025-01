IG Metall: Warum viele Arbeitsplätze verloren gehen könnten

Stuttgart (dpa/lsw) - Für die Industrie-Beschäftigten im Südwesten könnte es ungemütlich werden. Baden-Württembergs IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch macht sich Sorgen um Arbeitsplätze - sofern sich gewisse Rahmenbedingungen nicht ändern. «Die Lage ist mega angespannt», sagte Resch in Stuttgart. So müsse es etwa eine Umkehr von der Auffassung geben, dass Baden-Württemberg als wirtschaftlich starke Region keine Förderungen brauche. Ansonsten sei man «bei einer hohen Anzahl an Arbeitsplätzen, die hier vernichtet werden».