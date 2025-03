IG Metall: Neue Regierung und Arbeitgeber müssen handeln

Stuttgart (dpa/lsw) - Tausende Industriebeschäftigte haben auf dem Stuttgarter Schlossplatz für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und eine gute Zukunft in Baden-Württemberg demonstriert. «Wir setzen heute ein Zeichen, um der neuen Regierung und den Arbeitgebern klarzumachen, dass jetzt Zeit zu handeln und keine Zeit zu verlieren ist», sagte Barbara Resch, Bezirksleiterin der IG Metall in Baden-Württemberg, laut einer Mitteilung. Es müsse gezielt in zukunftssichere Arbeitsplätze, moderne Technologien und erneuerbare Energien investiert werden.