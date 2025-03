Rund 12.000 Industriebeschäftigte demonstrieren in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - Tausende Industriebeschäftigte haben in Frankfurt für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und eine gute Zukunft des Wirtschaftsstandortes Hessen demonstriert. Nach Polizeiangaben sind rund 12.000 Menschen zusammengekommen. «Wir setzen mit unserem Aktionstag ein klares Zeichen für schnelles Handeln, beherzte Investitionen von Politik und Unternehmen und vor allem: für unsere Zukunft!», sagte Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall, laut einer Mitteilung in Hannover. Es müsse gezielt in sichere Arbeitsplätze, Innovationen und Zukunftstechnologien investiert werden.