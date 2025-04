Freiburg (dpa/lsw) - Nachdem in Freiburg in einer Papiertonne neun Igel gefunden wurden, hat die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Das Geld sollen Zeugen für Hinweise erhalten, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung führen, hieß es in einer Mitteilung.