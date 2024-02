Belohnung für Hinweise auf Mörlenbacher Täter

Im Falle der an Gift gestorbenen Hündin (siehe nebenstehenden Bericht) hat die Tierschutzorganisation PETA jetzt eine Belohnung ausgelobt. Dazu schreibt die Organisation in einer Pressemitteilung: „Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Menschen, die in den letzten Tagen etwas Verdächtiges beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.“