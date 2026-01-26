Leute

Ikke Hüftgold trauert um Vater: «Du wirst mir hart fehlen»

Schlagersänger Ikke Hüftgold nimmt Abschied von seinem Vater. Mit einem emotionalen Text gedenkt er seiner und beschreibt ihn als seinen größten Kritiker und Förderer zugleich.

Ikke Hüftgold beschreibt seinen verstorbenen Vater als den «positivsten» Menschen. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ikke Hüftgold beschreibt seinen verstorbenen Vater als den «positivsten» Menschen. (Archivbild)

Limburg an der Lahn (dpa) - Schlagersänger Ikke Hüftgold trauert um seinen verstorbenen Vater. «Du wirst mir hart fehlen! Ich bin unfassbar stolz auf Dich und dankbar für alles was uns für immer verbindet», schrieb der 49-Jährige auf Instagram. Dazu veröffentlichte der Sänger («Pyrotechnik», «Engel»), der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, ein Foto, das ihn mit seinem Vater zeigt. Beide sitzen mit einem Bier auf Gartenstühlen und lächeln.

Es sei nicht in Worte zu fassen, welch wichtige Rolle sein Vater in seinem Leben gespielt habe. «Du warst der positivste Mensch, dem ich je begegnet bin. Du kanntest keinen Neid, keinen Hass, warst ehrlich, sozial, bescheiden, hilfsbereit und Dein Humor war unerschütterlich», beschreibt ihn der Schlagerstar. Er habe an ihn geglaubt, während andere zweifelten. «Du warst mein größter Kritiker und Förderer zugleich. Und Du warst so unfassbar gelassen», so Ikke Hüftgold weiter.

Sein Vater habe ihn noch am Sterbebett getröstet mit den Worten «Ich bin stolz, zufrieden und glücklich», so der Sänger. Damit habe er ihm ein letztes Mal gezeigt, worauf es wirklich ankomme.

