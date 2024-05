Hüftgold oder KI: Wer schreibt gewandtere Ballermann-Texte?

Köln (dpa) - «Mama, wenn ich groß bin, will ich Handwerker sein. Denn ein Handwerker, der schraubt sich einen rein.» Oder: «Ciao Niveau, wir sehen uns erst am Montag. Denn ich geig’ mir heute einen rein wie Mozart.» Diese, dem Alkohol zugewandten, Textzeilen sind derzeit Tag für Tag am Ballermann auf Mallorca zu hören.

Das Ergebnis: «Sommerparty am Strand, eo eo. Mit dem Drink in der Hand, eo eo. Alle tanzen so frei, eo eo. Die Nacht gehört uns zwei.» Oder: «Wodka-Lemon-Säule, meine Liebe. Mit dir fühl' ich mich so gut. Wodka-Lemon-Säule, meine Triebe. Du fließt in meinem Blut.» Textlich nun wirklich keine Champions League - selbst für Ballermann-Verhältnisse.