Illertalbahn soll Mitte der 2030er Jahre elektrisch fahren

Kempten (dpa) - Die vielbefahrene Illertalbahn in Schwaben könnte in etwa einem Jahrzehnt elektrifiziert sein. Nach Angaben von Projektleiter Tobias Liebl könnten in den 2030er Jahren die Bauarbeiten beginnen, wenn die weiteren Planungsschritte optimal verliefen. Ab Mitte dieses Jahrzehnts könnten dann eventuell die ersten Elektrozüge rollen.

Die Illertalbahn von Ulm über Memmingen und Kempten nach Oberstdorf ist nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) eine der am stärksten ausgelasteten eingleisigen Strecken in Bayern. Ein großer Teil der Strecke verläuft in unmittelbarer Nähe zur Landesgrenze nach Baden-Württemberg, weswegen der Bahnausbau für die Bürger in der Region in beiden Bundesländern sehr relevant ist.

Zahl der Züge soll um ein Fünftel steigen

Nach der Elektrifizierung der Strecke soll es deutlich mehr Verbindungen geben. Nach den Planungen sollen etwa ein Fünftel mehr Züge fahren. Bei der Modernisierung sollen mehrere Bahnhöfe barrierefrei umgebaut werden, zudem sind zwei neue Stationen geplant. Ferner soll es streckenweise ein zweites Gleis geben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum