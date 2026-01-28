Tipps für den Notfall

Im Ernstfall zählt jede Sekunde - Feuerwehr probt Eisrettung

Was tun, wenn jemand im Eis einbricht? Die Kasseler Feuerwehr trainiert für den Unglücksfall und erklärt, wie Betroffene und Helfer richtig reagieren.

Feuerwehrtaucher trainieren für den Ernstfall. Foto: Nicole Schippers/dpa
Feuerwehrtaucher trainieren für den Ernstfall.

Kassel (dpa/lhe) - Laute Hilferufe hallen über den Buga-See in Kassel an diesem frostigen Wintermorgen. Maximilian Schade reckt beide Arme aus dem etwa vier Grad kalten Wasser. Der Kasseler Feuerwehrmann spürt die Kälte kaum in seinem Spezialanzug, den er bei der Eisrettungsübung der Berufsfeuerwehr der nordhessischen Stadt trägt. «Mit der Schutzkleidung ist die Kälte über eine halbe Stunde kein Problem», sagt der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Kassel, Thomas Schmidt. «Ohne Schutzkleidung hält es ein Mensch bei diesen Temperaturen aber nur wenige Minuten aus.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Im Ernstfall zählt jede Sekunde», betont Schmidt. Im eiskalten Wasser kühle der Körper schnell aus. «Man bekommt relativ schnell Lähmungserscheinungen und kann sich nicht mehr bewegen.» 

Die Feuerwehr warnt vor dem Betreten gefrorener Gewässer. Foto: Nicole Schippers/dpa
Die Feuerwehr warnt vor dem Betreten gefrorener Gewässer.

Warnung vor Betreten von Eisflächen

Die Stadt Kassel weist darauf hin, dass das Betreten von zugefrorenen Wasserflächen generell verboten ist. Die Dicke der Eisschicht werde nicht gemessen und sei daher nicht bekannt. Auch sei davon auszugehen, dass die Eisdicke auf einem See unterschiedlich sei. Das liege an der täglichen Sonneneinstrahlung sowie an dem permanenten Zustrom von wärmerem Schichtenwasser.

Auch Schmidt warnt vor dem Betreten zugefrorener Gewässer. «Die Eisdecke ist trügerisch», sagt er. «Sie ist schneebedeckt, wirkt geschlossen, aber zwischendrin gibt es immer wieder kleine Löcher.» Ganz besonders sollten Ausflügler darauf achten, dass ihre Kinder sich nicht selbstständig auf das Eis begeben. 

Die Eisdecke sieht auf den ersten Blick stabil aus, doch kleine Löcher lauern. Foto: Nicole Schippers/dpa
Die Eisdecke sieht auf den ersten Blick stabil aus, doch kleine Löcher lauern.

Taucher sind mit Leine gesichert

Glücklicherweise trete der Ernstfall relativ selten ein, berichtet Schmidt. «Trotzdem muss die Eisrettung jedes Jahr geübt werden. Wir nutzen jede Gelegenheit, wenn wir Eis haben, um Übungstauchgänge zu machen.» Denn gerate jemand unter das Eis, sei das «der Supergau». Die Orientierung unter Wasser sei relativ schnell unmöglich, erklärt Schmidt. «Der Eingebrochene findet das Loch, durch das er gefallen ist, nicht mehr.» 

In solch einem Fall kämen die Taucher der Feuerwehr zum Einsatz. «Sie tragen Schutzkleidung und sind mit einer Leine gesichert, damit sie sich unter Wasser orientieren und an der Leine wieder zurück zum Loch tauchen können.» Zudem verfügten die Taucher über eine Sprechverbindung mit Kameraden am Ufer. Für die Einsatzkräfte gelte im Notfall: «Schnell sein, Eigensicherung beachten.»

Bei einer Eisrettung zählt jede Sekunde, denn ohne Schutzkleidung drohen im kalten Wasser schnell Lähmungserscheinungen. Foto: Nicole Schippers/dpa
Bei einer Eisrettung zählt jede Sekunde, denn ohne Schutzkleidung drohen im kalten Wasser schnell Lähmungserscheinungen.

So verhält man sich im Ernstfall richtig

Feuerwehrmann Schade kann sich bei der Übung am Rand des Eislochs festhalten, das er selbst zuvor mit einer Spitzhacke in die knapp zehn Zentimeter dicke Eisschicht geschlagen hat. Ihm eilen die Kameraden in verschiedenen Szenarien im Überlebensanzug mit Rettungsstange und mit Rettungsboot zu Hilfe. Die Feuerwehr probt zudem mehrere Tauchgänge. Für den tatsächlichen Notfall gibt sie folgende Tipps:

  • Wer einbricht, sollte versuchen, sich vorsichtig am Eis festzuhalten oder darauf zu ziehen. Wenn das Eis weiter bricht, kann man sich mit Fäusten oder Ellenbogen einen Weg zum Ufer frei schlagen.
  • Helfer sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen. Sie sollten die Eigensicherung etwa mit Leine, Schwimmweste oder Rettungsring beachten und sich nicht zu weit hinauswagen.
  • Die Rettungskräfte sollten sofort über den Notruf 112 alarmiert werden.
  • Wer sich zum Helfen auf die Eisfläche begibt, sollte dafür eine Unterlage wie eine Leiter, Bretter, einen Zaun oder Hockeyschläger verwenden, um das Gewicht zu verteilen. Die Hilfsmittel kann man dem Eingebrochenen zuschieben. Eine quer über die Einbruchstelle gelegte Unterlage oder Äste erleichtern die Rettung. Hilfreich können auch an Gewässern aufgehängte Rettungsringe sein.
  • Gerettete Menschen sollten in warme Decken oder Jacken gehüllt und vorsichtig erwärmt werden.
  • Unterkühlten Menschen sollte kein Alkohol gegeben werden, sondern möglichst warmer Tee. 

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
So üben Retter den Einsatz auf dem Eis
Notfallübung

So üben Retter den Einsatz auf dem Eis

Was tun, wenn das Eis bricht? Ehrenamtliche zeigen bei einer Übung, wie sie sich selbst schützen und Eingebrochene sicher ans Ufer bringen - mit viel Technik und Teamarbeit.

31.12.2025

Wie die Feuerwehr im Ernstfall das Riesenrad auf der Weinheimer Kerwe evakuiert
Übung für den Notfall

Wie die Feuerwehr im Ernstfall das Riesenrad auf der Weinheimer Kerwe evakuiert

Hoch hinaus ging es für die Brandschützer schon vor Öffnung der Weinheimer Kerwe. Wie sicher das größte Volksfest an der Bergstraße wirklich ist.

08.08.2025

Einsatzkräfte proben Ernstfall: Chemieanschlag in U-Bahn
Übung bei der Feuerwehr

Einsatzkräfte proben Ernstfall: Chemieanschlag in U-Bahn

Feuerwehr, Rettungskräfte und ein Krankenhaus: In Frankfurt sind zahlreiche Teilnehmer bei einer Übung zum Bevölkerungsschutz dabei. Zum Szenario gehören viele Verletzte und giftiges Pulver.

27.06.2025

In Krumbach für den Ernstfall Waldbrand geübt
Krumbach

In Krumbach für den Ernstfall Waldbrand geübt

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Fürth, Grasellenbach, Mörlenbach und Reichelsheim führen eine erfolgreiche Übung durch.

24.09.2023

Freiwilligen Feuerwehr Wald-Michelbach trainiert für den Ernstfall
Wald-Michelbach

Freiwilligen Feuerwehr Wald-Michelbach trainiert für den Ernstfall

Am Wochenende zeigten 35 Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehr Wald-Michelbach, dass sie wissen, wie sie im Brandfall vorgehen müssen.

21.09.2023