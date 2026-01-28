Im Ernstfall zählt jede Sekunde - Feuerwehr probt Eisrettung

Kassel (dpa/lhe) - Laute Hilferufe hallen über den Buga-See in Kassel an diesem frostigen Wintermorgen. Maximilian Schade reckt beide Arme aus dem etwa vier Grad kalten Wasser. Der Kasseler Feuerwehrmann spürt die Kälte kaum in seinem Spezialanzug, den er bei der Eisrettungsübung der Berufsfeuerwehr der nordhessischen Stadt trägt. «Mit der Schutzkleidung ist die Kälte über eine halbe Stunde kein Problem», sagt der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Kassel, Thomas Schmidt. «Ohne Schutzkleidung hält es ein Mensch bei diesen Temperaturen aber nur wenige Minuten aus.»

«Im Ernstfall zählt jede Sekunde», betont Schmidt. Im eiskalten Wasser kühle der Körper schnell aus. «Man bekommt relativ schnell Lähmungserscheinungen und kann sich nicht mehr bewegen.»

Foto: Nicole Schippers/dpa Die Feuerwehr warnt vor dem Betreten gefrorener Gewässer.

Warnung vor Betreten von Eisflächen

Die Stadt Kassel weist darauf hin, dass das Betreten von zugefrorenen Wasserflächen generell verboten ist. Die Dicke der Eisschicht werde nicht gemessen und sei daher nicht bekannt. Auch sei davon auszugehen, dass die Eisdicke auf einem See unterschiedlich sei. Das liege an der täglichen Sonneneinstrahlung sowie an dem permanenten Zustrom von wärmerem Schichtenwasser.

Auch Schmidt warnt vor dem Betreten zugefrorener Gewässer. «Die Eisdecke ist trügerisch», sagt er. «Sie ist schneebedeckt, wirkt geschlossen, aber zwischendrin gibt es immer wieder kleine Löcher.» Ganz besonders sollten Ausflügler darauf achten, dass ihre Kinder sich nicht selbstständig auf das Eis begeben.

Foto: Nicole Schippers/dpa Die Eisdecke sieht auf den ersten Blick stabil aus, doch kleine Löcher lauern.

Taucher sind mit Leine gesichert

Glücklicherweise trete der Ernstfall relativ selten ein, berichtet Schmidt. «Trotzdem muss die Eisrettung jedes Jahr geübt werden. Wir nutzen jede Gelegenheit, wenn wir Eis haben, um Übungstauchgänge zu machen.» Denn gerate jemand unter das Eis, sei das «der Supergau». Die Orientierung unter Wasser sei relativ schnell unmöglich, erklärt Schmidt. «Der Eingebrochene findet das Loch, durch das er gefallen ist, nicht mehr.»

In solch einem Fall kämen die Taucher der Feuerwehr zum Einsatz. «Sie tragen Schutzkleidung und sind mit einer Leine gesichert, damit sie sich unter Wasser orientieren und an der Leine wieder zurück zum Loch tauchen können.» Zudem verfügten die Taucher über eine Sprechverbindung mit Kameraden am Ufer. Für die Einsatzkräfte gelte im Notfall: «Schnell sein, Eigensicherung beachten.»

Foto: Nicole Schippers/dpa Bei einer Eisrettung zählt jede Sekunde, denn ohne Schutzkleidung drohen im kalten Wasser schnell Lähmungserscheinungen.

So verhält man sich im Ernstfall richtig

Feuerwehrmann Schade kann sich bei der Übung am Rand des Eislochs festhalten, das er selbst zuvor mit einer Spitzhacke in die knapp zehn Zentimeter dicke Eisschicht geschlagen hat. Ihm eilen die Kameraden in verschiedenen Szenarien im Überlebensanzug mit Rettungsstange und mit Rettungsboot zu Hilfe. Die Feuerwehr probt zudem mehrere Tauchgänge. Für den tatsächlichen Notfall gibt sie folgende Tipps: