Im Ernstfall zählt jede Sekunde - Feuerwehr probt Eisrettung
Was tun, wenn jemand im Eis einbricht? Die Kasseler Feuerwehr trainiert für den Unglücksfall und erklärt, wie Betroffene und Helfer richtig reagieren.
Kassel (dpa/lhe) - Laute Hilferufe hallen über den Buga-See in Kassel an diesem frostigen Wintermorgen. Maximilian Schade reckt beide Arme aus dem etwa vier Grad kalten Wasser. Der Kasseler Feuerwehrmann spürt die Kälte kaum in seinem Spezialanzug, den er bei der Eisrettungsübung der Berufsfeuerwehr der nordhessischen Stadt trägt. «Mit der Schutzkleidung ist die Kälte über eine halbe Stunde kein Problem», sagt der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Kassel, Thomas Schmidt. «Ohne Schutzkleidung hält es ein Mensch bei diesen Temperaturen aber nur wenige Minuten aus.»
«Im Ernstfall zählt jede Sekunde», betont Schmidt. Im eiskalten Wasser kühle der Körper schnell aus. «Man bekommt relativ schnell Lähmungserscheinungen und kann sich nicht mehr bewegen.»
Warnung vor Betreten von Eisflächen
Die Stadt Kassel weist darauf hin, dass das Betreten von zugefrorenen Wasserflächen generell verboten ist. Die Dicke der Eisschicht werde nicht gemessen und sei daher nicht bekannt. Auch sei davon auszugehen, dass die Eisdicke auf einem See unterschiedlich sei. Das liege an der täglichen Sonneneinstrahlung sowie an dem permanenten Zustrom von wärmerem Schichtenwasser.
Auch Schmidt warnt vor dem Betreten zugefrorener Gewässer. «Die Eisdecke ist trügerisch», sagt er. «Sie ist schneebedeckt, wirkt geschlossen, aber zwischendrin gibt es immer wieder kleine Löcher.» Ganz besonders sollten Ausflügler darauf achten, dass ihre Kinder sich nicht selbstständig auf das Eis begeben.
Taucher sind mit Leine gesichert
Glücklicherweise trete der Ernstfall relativ selten ein, berichtet Schmidt. «Trotzdem muss die Eisrettung jedes Jahr geübt werden. Wir nutzen jede Gelegenheit, wenn wir Eis haben, um Übungstauchgänge zu machen.» Denn gerate jemand unter das Eis, sei das «der Supergau». Die Orientierung unter Wasser sei relativ schnell unmöglich, erklärt Schmidt. «Der Eingebrochene findet das Loch, durch das er gefallen ist, nicht mehr.»
In solch einem Fall kämen die Taucher der Feuerwehr zum Einsatz. «Sie tragen Schutzkleidung und sind mit einer Leine gesichert, damit sie sich unter Wasser orientieren und an der Leine wieder zurück zum Loch tauchen können.» Zudem verfügten die Taucher über eine Sprechverbindung mit Kameraden am Ufer. Für die Einsatzkräfte gelte im Notfall: «Schnell sein, Eigensicherung beachten.»
So verhält man sich im Ernstfall richtig
Feuerwehrmann Schade kann sich bei der Übung am Rand des Eislochs festhalten, das er selbst zuvor mit einer Spitzhacke in die knapp zehn Zentimeter dicke Eisschicht geschlagen hat. Ihm eilen die Kameraden in verschiedenen Szenarien im Überlebensanzug mit Rettungsstange und mit Rettungsboot zu Hilfe. Die Feuerwehr probt zudem mehrere Tauchgänge. Für den tatsächlichen Notfall gibt sie folgende Tipps:
- Wer einbricht, sollte versuchen, sich vorsichtig am Eis festzuhalten oder darauf zu ziehen. Wenn das Eis weiter bricht, kann man sich mit Fäusten oder Ellenbogen einen Weg zum Ufer frei schlagen.
- Helfer sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen. Sie sollten die Eigensicherung etwa mit Leine, Schwimmweste oder Rettungsring beachten und sich nicht zu weit hinauswagen.
- Die Rettungskräfte sollten sofort über den Notruf 112 alarmiert werden.
- Wer sich zum Helfen auf die Eisfläche begibt, sollte dafür eine Unterlage wie eine Leiter, Bretter, einen Zaun oder Hockeyschläger verwenden, um das Gewicht zu verteilen. Die Hilfsmittel kann man dem Eingebrochenen zuschieben. Eine quer über die Einbruchstelle gelegte Unterlage oder Äste erleichtern die Rettung. Hilfreich können auch an Gewässern aufgehängte Rettungsringe sein.
- Gerettete Menschen sollten in warme Decken oder Jacken gehüllt und vorsichtig erwärmt werden.
- Unterkühlten Menschen sollte kein Alkohol gegeben werden, sondern möglichst warmer Tee.