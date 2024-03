Im Prozess gegen 80-Jährigen werden Plädoyers erwartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer bettlägerigen 82-Jährigen werden am Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Wiesbaden die Plädoyers erwartet. Angeklagt ist der 80 Jahre alte Ehemann, der sein Opfer im Juni 2023 im häuslichen Wohnzimmer in Wiesbaden im Pflegebett erwürgt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor, begangen im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit. Der Deutsche hatte seine Ehefrau, die an Kinderlähmung erkrankt war, über einen langen Zeitraum größtenteils selbst gepflegt. Unmittelbar vor der Tat habe sich die Frau geweigert, wegen eines starken Juckreizes den Hausarzt zu besuchen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Diese Haltung habe den Angeklagten in dieser Belastungssituation dermaßen in Wut versetzt, dass er seine Frau getötet habe.