Prozess um getötete Frau: Urteil gegen Ehemann erwartet

Wiesbaden (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer bettlägerigen 82-Jährigen wird am heutigen Freitag vor dem Landgericht Wiesbaden das Urteil gegen den Ehemann erwartet. Die Anklage lautet auf Totschlag, begangen im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit. Der 80-Jährige soll sein Opfer in der Nacht zum 1. Juni 2023 in Wiesbaden im häuslichen Wohnzimmer im Pflegebett erwürgt haben. Die Staatsanwältin hatte eine dreijährige Haftstrafe gefordert und unter anderem erklärt, der Angeklagte sei gesundheitlich angeschlagen und mit der Pflege seiner Frau zusehends überfordert gewesen. Der Verteidiger hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert.