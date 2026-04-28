Arbeitsmarkt

Immer mehr Beschäftigte in Baden-Württemberg mit Zweitjob

Jeder achte Beschäftigte in Baden-Württemberg hat inzwischen einen Minijob zusätzlich. Besonders auffällig: Ältere und Hochqualifizierte greifen immer öfter zu Nebenjobs.

Die Zahl von Menschen mit Nebenjob steigt im Südwesten erheblich. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn
Die Zahl von Menschen mit Nebenjob steigt im Südwesten erheblich. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Die Zahl der Menschen, die neben ihrer eigentlichen Beschäftigung einen Minijob haben, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Der Zuwachs sei vor allem bei Akademikerinnen und Akademikern sowie älteren Menschen erheblich, teilte das Statistische Landesamt mit. 

Bei Personen mit akademischem Abschluss verfünffachte sich die Zahl derer, die einem Zweitjob nachgingen. Sie lag den Angaben zufolge damit im vergangenen Jahr bei nunmehr 83.100. Bei der Betrachtung nach Altersgruppen hatten im vergangenen Jahr zehnmal so viele Beschäftigte im Alter von 65 und älter noch einen Job nebenher wie vor 20 Jahren. Bei den Beschäftigten zwischen 50 und 65 waren es dreieinhalbmal so viele wie 2005. Die genauen Gründe für diese Entwicklung wurden zunächst nicht näher genannt. 

Insgesamt hatten im Jahr 2025 rund 604.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Südwesten - also jeder achte der fast 5 Millionen Beschäftigten im Südwesten - zusätzlich zur Hauptarbeit einen Minijob. Das entspricht mehr als 12 Prozent.

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