In Busch versteckt - Polizei trickst flüchtige Teenager aus

Güglingen (dpa/lsw) - Mit einer List haben Polizisten zwei Jugendlichen bei einer Verfolgung im Kreis Heilbronn ein Schnippchen geschlagen. Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger beleidigten im Vorbeifahren einen Mann und später auch die eingesetzten Beamten. Als die Jugendlichen flüchteten, lotsten die Polizisten sie gezielt zu einem Kollegen, der sich zuvor im Gebüsch versteckt hatte.

Die beiden Jugendlichen sollen am Dienstag mit ihren E-Scootern mehrmals an einem 41-Jährigen in Güglingen vorbeigefahren, ihn beleidigt und dabei laut gehupt haben. Als die Polizei eintraf, sollen sie auch die Beamten beschimpft haben. Zunächst ergriffen die beiden die Flucht. Kurz darauf fuhren sie jedoch dem Streifenwagen hinterher. Den Angaben zufolge hatten sich die beiden ein Halstuch um das Gesicht verwickelt und versucht, sich zu vermummen.

Polizei fasst Jugendlichen mit eigenem E-Scooter

Die Polizisten nutzten dies für eine List: Während ein Beamter mit dem Streifenwagen durch die Gegend fuhr und die Teenager ablenkte, versteckte sich sein Kollege in einem Gebüsch. Als der Streifenwagen an dem Versteck vorbeifuhr, versuchte der Beamte, sich von hinten an die beiden Jugendlichen heranzuschleichen und sie zu überwältigen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Den 14-Jährigen konnte der Polizist fassen, doch er schaffte es, sich loszureißen und flüchtete zu Fuß weiter. Mit seinem zurückgelassenen E-Scooter nahm der Beamte die Verfolgung auf und holte den Jugendlichen schließlich ein.

Eltern müssen Teenager abholen

Die Einsatzkräfte informierten die Eltern, die ihren Sohn am Einsatzort abholen mussten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der E-Scooter des 14-Jährigen getunt war und schneller fahren konnte als erlaubt ist.