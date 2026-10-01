In Darmstadt sind die Drachen los - neue Ausstellung
Wie verbinden sich Mythos und Wissenschaft? Eine neue Ausstellung in Darmstadt lädt ein zur Entdeckungsreise in die Welt der Drachen.
Darmstadt (dpa/lhe) - In die Welt der Drachen taucht eine neue Sonderausstellung des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt ein. Die interdisziplinäre Schau «Drachen - Mythos und Wirklichkeit» beleuchtet nach Angaben des Museums das Fabelwesen aus kunsthistorischer und naturwissenschaftlicher Perspektive.
Drachen beflügeln die Fantasie des Menschen seit Jahrtausenden, teilten die Ausstellungsmacher mit. Während etwa Drachen in europäischen Kulturen eher als bedrohliche Wesen erschienen, würden sie in asiatischen Ländern wie China, Korea und Japan als göttliche Himmelsdrachen positiv wahrgenommen. Die Ausstellung öffnet am Freitag (2.10.) für Besucherinnen und Besucher und ist bis zum 17. Januar zu sehen.
Unter den Ausstellungsstücken sind dem Museum zufolge ostasiatische Kunst, mittelalterliche Objekte, historische Dokumente und naturkundliche Stücke wie Fossilien und Tierpräparate. Gezeigt werden mehr als 170 Kunstwerke aus verschiedenen Epochen mit Darstellungen von Drachen. Darunter sind auch grafische Blätter von Albrecht Dürer, Rembrandt Harmensz van Rijn und Arnold Böcklin.
Drachen sind «uraltes Motiv»
Die Schau verbinde Kunst, Kulturgeschichte und Naturwissenschaft auf einzigartige Weise, sagte die stellvertretende Direktorin des Hessischen Landesmuseums, Julia Hillebrand. «Sie zeigt, wie eng menschliche Vorstellungskraft und wissenschaftliche Neugier miteinander verknüpft sind und wie ein uraltes Motiv bis heute Menschen auf der ganzen Welt begeistert und fasziniert.»
Entstanden ist die Schau in Zusammenarbeit mit dem Museum Schnütgen und dem Museum für Ostasiatische Kunst in Köln. Dort wird die Ausstellung anschließend ab dem 4. März als zweite Station gezeigt.