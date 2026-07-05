In diesen Landesteilen drohen Gewitter
Stürmische Böen und Starkregen: Wer heute im Norden Baden-Württembergs unterwegs ist, sollte den Himmel im Blick behalten. Wo es sonnig bleibt - und wo das Wetter umschlägt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Wer in der Nordhälfte Baden-Württembergs unterwegs ist, muss sich heute auf Gewitter einstellen. Von Sonntagmittag bis Sonntagabend drohten dort einzelne kurze Gewitter, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internetseite an. Es könnte demnach stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde geben. Zudem sei eng begrenzt Starkregen mit rund 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde wahrscheinlich.
Ansonsten bleibe es meist freundlich. Einzelne Schauer könnten jedoch regional im Bereich des Allgäus und östlichen Bodensees dazwischenfunken. Die Höchstwerte sollen bei 23 Grad auf der Alb und bis zu 30 Grad im Breisgau liegen. Dazu wehe ein mäßiger bis frischer Nordwestwind mit starken Böen, in hohen Lagen zeitweise auch stürmisch.
Wochenstart weitgehend freundlich
In der Nacht zum Montag sollen die Schauer nachlassen. Anschließend sei es verbreitet nur leicht bewölkt. Die Temperaturen gingen auf 18 bis 11 Grad zurück.
Am Montag ziehen laut DWD verbreitet hohe Wolkenfelder durch. Insgesamt dürfte es aber überwiegend heiter sein - im Süden sogar sonnig. Regen werde nicht erwartet. Die Höchstwerte erreichten 26 Grad im Allgäu und bis zu 32 Grad im Oberrheingraben. Der Nordwestwind bleibe mäßig bis frisch und bringe erneut starke in Gipfellagen teils stürmische Böen mit sich.
Bis 34 Grad am südlichen Oberrhein
In der Nacht zum Dienstag ziehen voraussichtlich Wolkenfelder durch. Es bleibe aber trocken bei 18 bis 11 Grad. Am Feldberg seien zeitweise starke bis stürmische Böen aus Nordwest bis West möglich.
Tagsüber werde es am Dienstag wolkig, im Süden mit mehr Sonne. Dazu würden 27 Grad im Schwarzwald und bis 34 Grad am südlichen Oberrhein erreicht. Der Westwind weht den Fachleuten zufolge mäßig bis frisch mit starken, in freien Lagen sowie im Bergland stürmischen Böen.