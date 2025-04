«In eigener Hand» - Heidenheim will mit Sieg Rang 16 sichern

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim will im Heimspiel gegen den VfL Bochum einen möglicherweise entscheidenden Schritt zum Erreichen des Relegationsplatzes in der Fußball-Bundesliga gehen. Das Ziel des Tabellen-16. sei es gewesen, die Situation in der eigenen Hand zu haben, sagte Trainer Frank Schmidt vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).