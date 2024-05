In Frankfurt darf bald Oben-Ohne geschwommen werden

Frankfurt/ Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt hat das Oben-Ohne-Schwimmen in ihren Bädern erlaubt. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss dies am Donnerstagabend, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Zuvor berichtete auch der Hessische Rundfunk darüber.

Die Regelung trete allerdings erst in Kraft, wenn die Badeordnung entsprechend geändert wurde, hieß es von der Stadt am Freitag. Wann dies der Fall sei, blieb zunächst unklar. Die Bäderbetriebe waren für eine Stellungnahme am Freitag nicht erreichbar. In der Haus- und Badeordnung der Frankfurter Bäder soll laut dem Antrag im März die Formulierung «Der Aufenthalt im Nassbereich der Bäder (Schwimmhallen, Becken der Freibäder) ist nur in üblicher Badekleidung gestattet» um den Nebensatz «die zumindest die primären Geschlechtsmerkmale bedecken muss» ergänzt werden.