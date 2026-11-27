In Hessens Innenstädten startet das Weihnachtsgeschäft
Für viele Händler in Hessen beginnt mit dem ersten Adventswochenende eine besonders umsatzstarke Zeit. Die Städte setzen trotz knapper Kassen auf Aktionen – und gute Erreichbarkeit.
Frankfurt/Darmstadt/Bad Nauheim (dpa/lhe) - Das erste Adventswochenende steht an - und Hessens Innenstädte wappnen sich für das Weihnachtsgeschäft. Für den Handel sei die Weihnachtszeit von enormer Bedeutung. «Einige Sortimente machen in dieser Zeit über 30 Prozent des Jahresumsatzes», sagt Sven Rohde, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen.
«Für viele hessische Innenstädte ist das erste Adventswochenende der offizielle Startschuss ins Weihnachtsgeschäft.» Weil das hessische Ladenöffnungsgesetz verkaufsoffene Sonntage im Advent nicht erlaube, konzentrierten sich die Aktionen vor allem auf Freitag und Samstag.
Und: Die hessischen Städte würden sich einiges einfallen lassen, trotz knapper Kassen, sagt Rohde. Sie würden etwa weihnachtliche Beleuchtung, Sonderaktionen zur Adventszeit oder Weihnachtsmärkte anbieten.
Erreichbarkeit der Innenstadt als wichtiger Faktor
In Darmstadt werde beispielsweise am heutigen Freitag (27. November), dem diesjährigen «Black Friday», zu der Aktion «Feuer & Eis» geladen. Die Geschäfte in der Innenstadt haben bis 21.00 Uhr geöffnet und es werden unter anderem Feuershows, Eisbildhauer und leuchtende Selfie-Points geboten. Am Samstag (28. November) heißt es in Bad Nauheim «Bad Nauheim leuchtet». In der festlich illuminierten Innenstadt ist Shopping bis um 22.00 Uhr möglich.
Ein ganz zentraler Baustein ist laut dem Handelsverband die Erreichbarkeit der Innenstädte. «Immer mehr Kommunen arbeiten dafür eng mit ihren Verkehrsunternehmen und dem Handel zusammen», sagt Rohde. Beispielsweise in Wiesbaden könnten Busse und Bahnen an allen vier Adventssamstagen im Stadtgebiet kostenlos genutzt werden. Bad Nauheim lasse seine Besucherinnen und Besucher an den Adventswochenenden in der Innenstadt kostenfrei parken, auch die Stadtbusse seien dort kostenlos.