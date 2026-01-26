Feuerwehreinsatz

In Meßkirch tritt Säure aus - was das für Anwohner bedeutet

Alarm im Landkreis Sigmaringen: Nach einem Säureaustritt rät die Feuerwehr auch via App, Fenster und Türen zu schließen. Was steckt hinter dem Vorfall?

Die Feuerwehr ist wegen ausgetretener Säure im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr ist wegen ausgetretener Säure im Einsatz. (Symbolbild)

Meßkirch (dpa/lsw) - Wegen ausgetretener Säure sollen Menschen in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) Fenster und Türen geschlossen halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, sagte Kommandant Andreas Fleckenstein von der Freiwilligen Feuerwehr. Über die Warn-App Nina hatten die Einsatzkräfte laut einem Polizeisprecher über den Vorfall informiert. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. 

Auf einem Arbeitsgelände war den Angaben nach Säure aus einem beschädigten Behälter ausgetreten. Um welchen Stoff es sich genau handelte und welche Menge freigesetzt wurde, war zunächst unklar.

Fleckenstein zufolge konnte die Feuerwehr den Austritt stoppen. Die Säure werde in einen anderen Behälter umgepumpt. Rund 150 Kräfte seien im Einsatz.

