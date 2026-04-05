Leichtathletik

In Weiß: Kugelstoß-Olympiasiegerin Ogunleye hat geheiratet

Nach dem Ende der Hallensaison hat Yemisi Ogunleye einen ganz besonderen Termin in den USA.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat geheiratet. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa
Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat geheiratet. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat den Footballprofi Tyler Mabry geheiratet. Das Paar gab sich am 28. März in Macon im US-Bundesstaat Georgia das Ja-Wort, wie aus einem Tagebuch von Mabry hervorgeht. Dort beschreibt der 29-Jährige auch die Liebesgeschichte der beiden. Fotos auf den Instagram-Accounts von beiden zeigen die 27 Jahre alte Mannheimerin in einem weißen Brautkleid.

Eine der Brautjungfern war den Angaben zufolge die deutsche Kugelstoßerin Alina Kenzel. Auf ihrem Instagram-Profil führt Ogunleye nun Mabrys Namen als Nachnamen. Zu den Gratulantinnen in dem sozialen Netzwerk zählten Sprinterin Gina Lückenkemper und Mittelstrecklerin Alica Schmidt.

2024 in Paris hatte Ogunleye mit dem überraschenden Olympia-Gold den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Dazu kommen weitere internationale Medaillen wie EM-Bronze 2024. Noch eine Woche vor der Hochzeit war sie bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Polen Fünfte geworden. Mabry spielte in der National Football League für die Seattle Seahawks, zuletzt stand der Tight End bei den Carolina Panthers unter Vertrag.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Olympiasiegerin Ogunleye ohne Medaille - «Krasser Zehnkampf»
Leichtathletik-WM

Olympiasiegerin Ogunleye ohne Medaille - «Krasser Zehnkampf»

Yemisi Ogunleye kann bei der Leichtathletik-WM den Gold-Coup von Olympia nicht wiederholen. Im Zehnkampf dürfen Leo Neugebauer und Niklas Kaul weiter hoffen - genau wie zwei deutsche Staffeln.

20.09.2025

Gelassenheit statt Last: Ogunleye peilt Hallen-EM-Gold an
Leichtathletik

Gelassenheit statt Last: Ogunleye peilt Hallen-EM-Gold an

Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye reist als beste Kugelstoßerin Europas und Topfavoritin zur Hallen-EM. Nun muss die 26-Jährige beweisen, dass sie auf großer Bühne auch mit dieser Rolle umgehen kann.

04.03.2025

Kugelstoßerin Ogunleye gewinnt Olympia-Gold

09.08.2024

Erste EM-Medaille: Kugelstoßerin Ogunleye holt Bronze
Leichtathletik

Erste EM-Medaille: Kugelstoßerin Ogunleye holt Bronze

Erst ein schwacher Start in das EM-Finale, dann immerhin noch Bronze: Yemisi Ogunleye sorgt für die erhoffte Medaille in Rom.

07.06.2024

Leichtathletik-WM

Kugelstoßerin Ogunleye im Medaillenglück - «Das ist surreal»

Medaillenmomente wie dieser haben für den Deutschen Leichtathletik-Verband Seltenheitswert. Ein Vers vom Morgen begleitet Kugelstoßerin Ogunleye in einem großen Wettkampf.

01.03.2024