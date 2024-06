Erste EM-Medaille: Kugelstoßerin Ogunleye holt Bronze

Rom (dpa) - Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye ist erste deutsche Medaillengewinnerin bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom. Die 25-jährige Mannheimerin stieß am Freitagabend nach ganz schwachem Start noch 18,62 Meter und holte damit Bronze.

«Ich bin hier hergekommen und habe mir so sehr eine Medaille gewünscht», sagte Ogunleye in der ARD. «Ich habe gekämpft mit allem, was ich hatte.»