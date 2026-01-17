Bild
Winterwelle

Infektionen in Hessen sprunghaft gestiegen

Ob Grippe, Covid oder RSV: Mit Beginn des neuen Jahres steigen die Fallzahlen stark an.

Grippe und Erkältung an Weihnachten? Sehr unschön. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-tmn
Grippe und Erkältung an Weihnachten? Sehr unschön. (Symbolbild)

Wiesbaden/Dillenburg (dpa/lhe) - Im neuen Jahr ist die Zahl der Infektionen in Hessen sprunghaft gestiegen. Wie aus Daten des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege in Dillenburg («Epi-Kurier») hervorgeht, gilt das sowohl für Influenza als auch für Corona und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV).

Grippe-Zahlen steigen stark

In der zweiten Kalenderwoche (ab 5. Januar) wurden 1783 Grippe-Fälle gemeldet. Höchstwert im bisherigen Winter war die 51. Kalenderwoche (ab 15. Dezember) mit 747 gemeldeten Grippe-Fällen. Über den Jahreswechsel sanken die Zahlen sogar noch weiter, was aber auch an den Feiertagen gelegen haben kann. 

Die Zahl der RSV-Fälle lag in der zweiten Kalenderwoche bei 143. Im gesamten bisherigen Winter waren maximal 40 Fälle pro Woche gemeldet worden. Höchststand war hier die Weihnachtswoche.

Corona ohne Rekordwert

Beim Corona-Virus zeigen die Tabellen in der zweiten Kalenderwoche ebenfalls einen starken Anstieg, aber keinen Rekordwert. Anfang Januar gab es 363 gemeldete Fälle. Bisheriger Höchststand in diesem Winter waren 575 gemeldete Fälle in der 50. Kalenderwoche.

