Wiesbaden/Dillenburg (dpa/lhe) - Im neuen Jahr ist die Zahl der Infektionen in Hessen sprunghaft gestiegen. Wie aus Daten des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege in Dillenburg («Epi-Kurier») hervorgeht, gilt das sowohl für Influenza als auch für Corona und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV).

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Grippe-Zahlen steigen stark

In der zweiten Kalenderwoche (ab 5. Januar) wurden 1783 Grippe-Fälle gemeldet. Höchstwert im bisherigen Winter war die 51. Kalenderwoche (ab 15. Dezember) mit 747 gemeldeten Grippe-Fällen. Über den Jahreswechsel sanken die Zahlen sogar noch weiter, was aber auch an den Feiertagen gelegen haben kann.

Die Zahl der RSV-Fälle lag in der zweiten Kalenderwoche bei 143. Im gesamten bisherigen Winter waren maximal 40 Fälle pro Woche gemeldet worden. Höchststand war hier die Weihnachtswoche.

Corona ohne Rekordwert