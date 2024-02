Inflation schwächt sich erneut leicht ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Inflation in Hessen hat sich weiter leicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das kommt einem Wunschziel nahe: Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig stabile Preise bei einer Inflationsrate von 2,0 Prozent an.