Inflation schwächt sich weiter deutlich ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Inflation in Hessen hat sich auf den geringsten Wert seit fast drei Jahren abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im März 2024 nur noch um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Zuletzt hatte es diesen Wert im April 2021 in Hessen gegeben.