Stromnetz

Innenminister: Aktuell keine Hinweise auf Sabotage in Hessen

Brandenburg und NRW: In kurzer Zeit gibt es gleich zwei Angriffe auf die Stromversorgung in Deutschland. Wie versucht Hessen, seine kritische Infrastruktur zu schützen?

An einem Umspannwerk unweit des Kraftwerks Jänschwalde in Südbrandenburg waren Sprengvorrichtungen gefunden worden. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa
An einem Umspannwerk unweit des Kraftwerks Jänschwalde in Südbrandenburg waren Sprengvorrichtungen gefunden worden.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach mutmaßlicher Sabotage an Stromnetzen in Südbrandenburg und bei Köln hat Hessens Innenminister versichert, dass es in seinem Bundesland aktuell keine Hinweise auf vergleichbare Taten gibt. Minister Roman Poseck (CDU) erklärte, die Anschläge zeigten die angespannte Sicherheitslage und die hohe Bedeutung des Schutzes der kritischen Infrastruktur. Der Innenminister versicherte: «Wir tun alles dafür, auch in dieser Zeit für ein Höchstmaß an Sicherheit in Hessen Sorge zu tragen.»

Die Polizei fahre an sensiblen Einrichtungen regelmäßig Streife. «Infolge der aktuellen Geschehnisse sind diese Maßnahmen noch einmal verschärft worden», betonte Poseck. Betreiber von kritischer Infrastruktur, wozu etwa Energie, Wasser, Ernährung und Verkehr gehörten, sind nach Angaben des Ministers für die Sicherung ihres Geländes generell selbst verantwortlich. Sie stünden dazu aber mit den zuständigen Landesministerien im Austausch.

Einzelne Schutzkonzepte in Hessen bleiben geheim

Das Innenministerium in Wiesbaden ergänzte: «Zu konkreten Schutzkonzepten, Sicherheitsvorkehrungen einzelner Anlagen oder möglichen Szenarien äußern wir uns aus nachvollziehbaren Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Poseck erklärte, insbesondere seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gebe es hierzulande zunehmend Angriffe auf die kritische Infrastruktur. «Russlands Politik wird immer aggressiver. Sie verfolgt das Ziel, uns und unsere Demokratie zu destabilisieren», erläuterte der Innenminister. Der gescheiterte Drohnenangriff am Flughafen Leipzig/Halle, für den die Bundesregierung Moskau verantwortlich macht, zeigt nach Posecks Worten, «wie real die Gefahr ist».

Angriffe auf Stromversorgung - Ermittlungen wegen Sabotage

Am Dienstag waren an einem Umspannwerk unweit des Kraftwerks Jänschwalde in Brandenburg Sprengvorrichtungen gefunden worden. Auch in Nordrhein-Westfalen wird nach einer Störung an einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln ermittelt. Sie wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei ebenfalls vorsätzlich verursacht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie ist die Stromversorgung geschützt und wer greift sie an?
Kritische Infrastruktur

Wie ist die Stromversorgung geschützt und wer greift sie an?

Warum Sicherheitsbehörden oft im Dunkeln tappen und Betreiber mehr Unterstützung fordern: Wer steckt hinter den Angriffen auf das Stromnetz und wie könnte es besser geschützt werden?

vor 14 Minuten

Angriffe auf Stromversorgung - Ermittlungen wegen Sabotage
NRW und Brandenburg

Angriffe auf Stromversorgung - Ermittlungen wegen Sabotage

Erst Brandenburg, dann NRW: Innerhalb kurzer Zeit gibt es zwei Angriffe auf die Stromversorgung in Deutschland. NRW-Innenminister Reul sagt: «Das war Absicht. Wer da rangeht, greift unser Land an.»

vor 1 Stunde

Terror in Südbrandenburg? Polizei ermittelt nach Sabotage
Anschlag auf das Stromnetz

Terror in Südbrandenburg? Polizei ermittelt nach Sabotage

Unbekannte greifen das Stromnetz in Brandenburg an. Die Polizei ermittelt und durchkämmt das Gebiet rund um die Stromleitungen auf der Suche nach Beweisen.

vor 2 Stunden

Raketen und Feuerball: Sabotage an Stromnetz in Brandenburg
Vorfall in Kraftwerksnähe

Raketen und Feuerball: Sabotage an Stromnetz in Brandenburg

Sabotage an einem Umspannwerk in Brandenburg: Mit Raketen wird ein Kurzschluss ausgelöst, doch die Stromversorgung bleibt stabil. Was bisher über die Täter und das Vorgehen bekannt ist.

01.09.2026

Gesetz soll Angriffe auf kritische Infrastruktur erschweren
Kabinett

Gesetz soll Angriffe auf kritische Infrastruktur erschweren

Bußgeld bei Nachlässigkeit, neue Meldepflichten und Mindeststandards – was Energiekonzerne und andere Betreiber von anderen zentralen Einrichtungen jetzt erwartet. Und warum das notwendig ist.

10.09.2025