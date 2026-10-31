Innenminister kündigte frühe Bilanz zu Gen-Z-Protesttag an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wenige Stunden nach Beginn der Gen-Z-Demonstrationen in Frankfurt will Hessens Innenminister Roman Poseck eine erste Zwischenbilanz ziehen. Das Ministerium kündigte für den frühen Abend (18.30 Uhr) ein Statement des CDU-Politikers an der Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt an.

Angemeldet sind zwei Demonstrationen in Hessens größter Stadt, die größere hat die Initiative «Gen Z regelt» organisiert. Beginn ist um 14 Uhr. Insgesamt werden Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Frankfurt erwartet.

Polizei rechnet mit überwiegend friedlichem Verlauf

Die Initiative «Gen Z regelt» setzt sich unter anderem für mehr Klimaschutz ein, fordert Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und positioniert sich gegen eine Wehrpflicht. Dabei lehnen die Initiatoren Gewalt ausdrücklich ab. Bundesweit sind Proteste in mehr als 30 Städten angekündigt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum