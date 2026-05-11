Verkehr

Innenminister stellt Unfallbilanz vor

Ein «Crashkurs Hessen» soll junge Autofahrer sensibilisieren. Können damit die Unfallzahlen gesenkt werden?

Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) ist im Polizeipräsidium zu Gast. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) ist im Polizeipräsidium zu Gast. (Archivbild)

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie viele Unfälle gab es in Hessen im vergangenen Jahr und wie lassen sie sich künftig verhindern? Innenminister Roman Poseck (CDU) stellt heute (9.00 Uhr) in Frankfurt die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2025 vor. 

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Poseck will dabei das Präventionsprogramm «Crashkurs Hessen» präsentieren, das gezielt junge Verkehrsteilnehmer für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren soll. Außerdem wird er über die Arbeit der Polizeieinheit «Kart» informieren, die sich um Raser und Poser auf Hessens Straßen kümmert.

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