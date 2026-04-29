Mehr E-Scooter-Unfälle – Hessen setzt auf Prävention

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Prävention und Kontrollen will Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) die Gefahren des E-Scooter-Fahrens eindämmen. Vor dem Hintergrund steigender Unfallzahlen sei die hessische Polizei für dieses Thema besonders sensibilisiert, erklärte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. So bestehe in Frankfurt eine enge Zusammenarbeit mit der städtischen Verkehrsüberwachung. Zu den Maßnahmen gehörten Aufklärungsgespräche durch Schutzleute vor Ort, Informationsstände sowie Kooperationen mit weiteren Akteuren der Verkehrssicherheitsarbeit. Auch über soziale Medien werde das Thema aufgegriffen.

Die hessische Polizei hatte laut Innenministerium für 2024 1.081 E-Scooter-Verkehrsunfälle registriert - das waren fast doppelt so viele wie 2021 (677 Unfälle). Auch die Zahl verunglückter Menschen verdoppelte sich im selben Zeitraum nahezu - von 391 im Jahr 2021 auf 716 im Jahr 2024.

Keine Verbote, aber konsequentes Reagieren auf Gefahren

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«E-Scooter haben sich in den letzten Jahren als praktische Alternative im Straßenverkehr etabliert.» Sie würden vor allem von jungen Menschen als schnelles und flexibles Fortbewegungsmittel für kurze Strecken verwendet. «Wir wollen das E-Scooter-Fahren nicht grundsätzlich verbieten oder zurückdrängen, aber wir müssen auf die Gefahren noch konsequenter reagieren», mahnte der Minister.