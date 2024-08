Minister Poseck will «Messer aus den Innenstädten verbannen»

Nach Wiesbaden und Frankfurt ist der Bereich rund um den Limburger Bahnhof die dritte ausgewiesene Waffenverbotszone in Hessen. Am Abend wollten sich Vertreter von Stadt Limburg und Landkreis sowie von Polizei und Bundespolizei über die Umsetzung von Kontrollen in der Stadt an der Lahn informieren. In Marburg und Gießen werden solche Zonen ebenfalls in Betracht gezogen. Auch Poseck erklärte, er sehe in weiteren größeren hessischen Städten wie Gießen und Marburg «noch weitere Handlungsbedarfe».